Медали в честь 80-летия обороны Тулы вручат ветеранам ко Дню Победы Алексей ФОКИН Фото:

Сегодня в Тульской области проживают порядка 10,8 тысячи ветеранов, вдов участников и инвалидов войны. В преддверии праздника инвалиды и участники Великой Отечественной получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей и ежегодную выплату на санаторно-курортное лечение – 25 тысяч рублей.

Также в преддверии 9 Мая ветеранам вручат продуктовые наборы и юбилейные медали «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой».