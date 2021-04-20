В аварии на трассе М2 «Крым» пострадали водители столкнувшихся иномарок материалы пресс-служб Фото:

19 апреля в 13.15 на 174-ом километре автодороги М-2 «Крым», на окраине города Тулы «Mitsubishi Outlander», за рулем которого был 65-летний мужчины столкнулся с «Opel Meriva» под управлением 40-летнего туляка.

В результате ДТП пострадали оба водителя, которые госпитализированы с различными травмами. Подробности аварии предстоит выяснить представителям Госавтоинспекции.