Дорогу к Романцевским горам в Тульской области отремонтируют уже в этом году

Дорогу к Романцевским горам отремонтируют в Тульской области уже в этом году Алексей ФОКИН Фото:

Памятники архитектуры, природные заповедники и живописные места станут доступнее не только в регионе, но и в целом по России - в порядок приведут более 300 дорог, ведущих к ним. Работа в этом плане началась еще пару лет назад. Так, уже отремонтированы участки дороги Щекино – Одоев – Арсеньево, ведущие к Одоеву и Крапивне. Эти поселки входят в Большую Засечную черту и пользуются популярностью у туристов. В Одоеве доступны для посещения несколько музеев, включая «Филимоновская игрушка». В Крапивне — дом купца Прянчикова с филиалом Тульского музея изобразительных искусств и Крапивенский музей.

По обновленному участку дороги Дубна – Скоморошки – Тула – Белев можно добраться до усадьбы промышленников Мосоловых в Дубне – там открылись новые экспозиции.

В планах на этот год в том числе – ремонт подъездной дороги от трассы Донской – Богородицк к населенному пункту Романцево протяженностью 6,5 км. Этим путем жители и гости региона едут в Кондуки или, называя официальным языком, - особо охраняемую природную территорию «Романцевские горы», известную своими инопланетными пейзажами.