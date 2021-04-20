Храм в поселке Епифань пополнил список объектов культурного наследия Алексей ФОКИН Фото:

По данным инспекции Тульской области по охране ОКН, культовое сооружение было построено в 1868-1869 годы. Архитектор неизвестен.

К слову, к началу ХХ века Дмитриевский храм в Епифани был единственным деревянным. Свой уникальный архитектурный облик он сохранял до конца 1940-х годов. После оккупации Епифань испытывала большой недостаток в жилой площади, и уцелевшие помещения нижнего яруса храма стали использоваться под жилье. Именно поэтому у здания имеются значительные утраты, подлежащие восстановлению.