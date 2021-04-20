В Тульской области двое мужчин, рассчитались чужой банковской картой Алексей ФОКИН Фото:

Установлено, что 11 января житель Донского, будучи в районе магазина «Первомай», на земле обнаружил утерянную банковскую карту, поддерживающую технологию бесконтактных платежей. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, он подобрал ее. Но не с целью вернуть хозяину, а ради личной наживы. Помочь ему в этом он попросил своего знакомого — и начался вояж по магазинам.

Только много потратить злоумышленники не успели — за час всего около 2.5 тысяч рублей. Дальше карта была заблокирована. А еще чуть позже личности похитителей были установлены.

На суде мужчины вину признали и, согласно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, каждому был назначен штрафа в размере ста тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.