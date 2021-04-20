В Тульской области поймали и осудили телефонных мошенников Алексей ФОКИН Фото:

Организатором выступил один из заключенных исправительной колонии Новосибирской области. Кроме него в группу вошли еще один мужчина и женщина. Причем, последняя выполняла роль «держателя общака» и курьера, поскольку владела автомобилем.

Схема мошенничества была проста. В период с февраля по апрель 2019 года по мобильным телефонам подсудимый произвольно подбирал абонентские номера стационарных телефонов жителей Тульской области. Ответившим людям пожилого возраста, он выдавал себя за сына или иного родственника и просил срочно передать ему деньги «на выкуп» из полиции, не давая собеседнику возможности проверить его информацию, удерживая собеседника на связи.

В это время другие участники преступной группы находились поблизости от места проживания потерпевших. По звонку организатора группы мужчина лично забирал у них деньги, привозимый женщиной.

Когда жертвы аферы приходили в себя, преступников и след простывал.

Семь потерпевших передали в результате обмана денежные средства — в общей сложности около миллиона рублей. Трое потеряли по 200 000 рублей, один - 50 000 рублей, двое – по 40 000 рублей, еще один - 10 000 рублей. Кроме того, одной из жертв была передана банковская карта, с которой мошенники смогли снять только 45000 рублей, а дальше опомнившийся владелец успел заблокирововать счет.

Приговором суда все трое мошенников признаны виновными в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Организатор получил срок в 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второй участник группы - 4 года исправительной колонии общего режима, третья участница - 3 года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.