В Туле осудили шантажиста школьницы Алексей ФОКИН Фото:

Установлено, что молодой человек, отучившийся на специальности «Менеджмент» в одном из местных вузов, купил несколько аккаунтов в популярной соцсети. После покупки он решил шантажировать настоящую владелицу одного из аккаунтов - школьницу, угрожая, что если она не заплатит ему, то он открыто опубликует ее фотографии.

Информация о шантаже дошла до полиции. В ходе следственных действий все подтвердилось, поэтому предприимчивый выпускник вуза был признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и вымогательстве.

Несмотря на то, что, в принципе, все в совокупности все могло «потянуть» на срок до 4 лет, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев и штрафа в 80 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.