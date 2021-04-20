В Тульской области наркоман убил и сжег труп своей подруги Алексей ФОКИН Фото:

Следствием было установлено, что в ночь на 16 декабря 2020 года в одной из квартир на улице Володарского города Богородицка Тульской области во время ссоры, возникшей на почве совместного употребления наркотических средств, хозяин жилища избил свою 29-летнюю знакомую. От полученных травм та скончалась на месте спустя несколько часов.

На следующую ночь стремясь скрыть следы преступления убийца вывез тело погибшей в овраг, где облил бензином и поджег, после чего скрылся.

Собранные следственными органами доказательства вины 23-летнего жителя Богородицкого района, позволили суду вынести приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ: лишение свободы сроком девять лет и два месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.