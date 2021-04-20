Кто 20 апреля в Туле остался без света Алексей ФОКИН Фото:

На этот раз они связаны преимущественно с обновлением сетей, выправкой опор и другими техническими работами.

Итак, электричества не будет до 12:00 по следующим адресам: Епифанское ш., 38-б, ул. Плеханова, 48-и; ул. Пролетарская, 24, 26; ул. Степанова, 29.

До 16:00 - ул. Кл. Цеткин, 4-16, 8/2, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3; ул. Фрунзе, 9, 13; ул. Бр. Жабровых, 12; Красноармейский пр-т, 19-а; ул. Седова, 47, 49, 45, 43; ул. Серебровская, 20, 22, 22-а, 18; п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3; ул. Дронова, 1, 2/4; ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97; ул. Гоголевская, 51-а; пр-т Ленина, 50-а, 51-а, 50; 4-й Дачный переулок, 10-а, 11-а, 8; Демидовская пл., 13-а, 2-14 (чётн.), 13-27 (нечётн.), 37, 59, 33-а, 31, 20; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.); ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курковая, 76-86 (чётн.); ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул.Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29, Мясново: ул. Чмутова, 58-78, 58-а, 7/2, 9, 11, 13, 15; ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.), 7-а, 9-а, 26-а, 28-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 66-а; ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148; ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул.Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29; ул. Курская, 9; ул. Луначарского, 141, 139; ул. Арсенальная, 146-а; ул. Будённого, 101-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.), 99-а, 132-а, 102, 104, 94, 90-б, 101, 116, 109-а, 90; ул. Некрасова, 24-44 (чётн.); ул. Ершова, 43-51 (нечётн.), 13, 15, 25.

До 18:00 - ул. Кутузова, 94, 96; ул. Металлургов, 72-а.