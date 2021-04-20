Произошло это, в том числе, благодаря погоде

Обстановка с природными пожарами в Тульской области стабилизировалась Алексей ФОКИН Фото:

Вместе с тем ведется постоянный мониторинг ситуации, в том числе и космический. Основная причина пожаров — человеческий фактор.

Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Туле, Алексине, а также в Щекинском и Киреевском районах. Перехода огня на жилые строения и лесных пожаров не было допущено.