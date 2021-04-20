20 апреля стартовал прием заявок на путевки в детские загородные лагеря Тульской области Алексей ФОКИН Фото:

На портале «Госуслуги71» стартовал прем заявок на путевки в загородные оздоровительные лагеря региона. Первые три дня можно будет зарегистрироваться только в обычные лагеря, а с 23 апреля — уже и в лагеря санаторного типа. Согласно санитарным правилам в этом году они могут заполняться на 75% от вместимости.

Кстати, все, кто самостоятельно приобрел путевки до 1 марта 2021 года, после отдыха детей смогут получить денежную компенсацию от 70% до 100% от ее стоимости, в зависимости от дохода семьи.